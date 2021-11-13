Следком начал проверку после гибели двух человек в пожаре в Ордынском районе

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в сгоревшем доме в Новосибирской области.

Ордынский межрайонный следственный отдел организовал уголовно-процессуальную проверку после пожара в деревне Антоново. Утром 13 ноября там сгорел частный жилой дом, под завалами которого нашли тела двоих человек.

Ими оказались мужчина 1972 года рождения и женщина 1951 года рождения.

На место происшествия прибыл следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В текущее время следователь выясняет, что послужило причиной пожара и устанавливает полные обстоятельства произошедшего. Для этого назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В результате проверок будет принято процессуальное решение.

Дополнительно региональное следственное управление подчёркивает, что часто причиной гибели являются «преступная небрежность или невнимательность», и просит соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, на борьбу с пожаром понадобилось три часа. Огонь уничтожил все постройки во дворе, в том числе и деревянный жилой дом.