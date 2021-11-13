Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области

Фото Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области
Фото Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

В загоревшемся доме в Ордынском районе погибли два человека.

Утром 13 ноября в деревне Антоново, которая находится в Ордынском районе, произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о пожаре на одном из частных подворий поступило в пожарную охрану в 07:24, а в 07:29 туда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный дом и надворные постройки полностью охватил огонь.

Фото Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области 2

Фото Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области 3

Пламя быстро распространилось на большой площади по горючим конструкциям, поэтому борьба с ним продолжалась три часа. Как сообщает МЧС Новосибирской области, пожар полностью уничтожил строения подворья. Во время разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили под завалами тела двух человек.

Фото Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области 4

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России вместе с сотрудниками Следственного комитета. Они устанавливают причину пожара и гибели людей.

Ранее Сиб.фм писал о пожаре в девятиэтажном доме в Калининском районе 11 ноября, после которого в горевшей квартире нашли мужчину без признаков жизни.

В этот же день произошёл пожар в одном из частных домов в городе Чулыме: деревянная постройка сгорела полностью, внутри нашли два тела.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
МЧС
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

40442
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
28017
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
12090
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9971
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
8338
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7708
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребенка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7664
«Смерть взяла и вырвала её из счастья»: в Новосибирске похоронили популярного блогера Яну Фиалковскую