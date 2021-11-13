Два человека погибли в пожаре в деревне Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

В загоревшемся доме в Ордынском районе погибли два человека.

Утром 13 ноября в деревне Антоново, которая находится в Ордынском районе, произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о пожаре на одном из частных подворий поступило в пожарную охрану в 07:24, а в 07:29 туда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный дом и надворные постройки полностью охватил огонь.

Пламя быстро распространилось на большой площади по горючим конструкциям, поэтому борьба с ним продолжалась три часа. Как сообщает МЧС Новосибирской области, пожар полностью уничтожил строения подворья. Во время разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили под завалами тела двух человек.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России вместе с сотрудниками Следственного комитета. Они устанавливают причину пожара и гибели людей.

Ранее Сиб.фм писал о пожаре в девятиэтажном доме в Калининском районе 11 ноября, после которого в горевшей квартире нашли мужчину без признаков жизни.

В этот же день произошёл пожар в одном из частных домов в городе Чулыме: деревянная постройка сгорела полностью, внутри нашли два тела.