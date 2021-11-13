Суд вынес приговор 2 сотрудникам ППС, которые вымогали деньги у новосибирца

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Сотрудников полиции признали виновными в вымогательстве с применением насилия.

Новосибирский суд заключил под стражу двух сотрудников патрульно-постовой службы за вымогательство в крупном размере с применением насилия, сообщили медиа.

Заелцевский районный суд Новосибирска вынес приговор двум сотрудникам ППС по делу о вымогательстве. Шамиева Халида Эльхан оглы и Семашко Кирилла Андреевича обвинили в вымогательстве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Следком ходатайствовал о заключении под стражу полицейских, обвиняемых в преступлении по части 2 статьи 163 УК РФ. Суд вынес постановление о заключении патрульных под стражу на 1 месяц 13 суток, то есть до 24 декабря 2021 года, сообщает Заельцевский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что владельца новосибирского крематория Якушина отправили под домашний арест за взятку в 1,5 миллиона рублей.