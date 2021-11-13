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В Красноярске начали искать сотрудников для проверки QR-кодов

Фото В Красноярске начали искать сотрудников для проверки QR-кодов
Фото В Красноярске начали искать сотрудников для проверки QR-кодов

Фото Густаво Зырянова

В связи с расширением действия системы QR-кодов в Красноярске начали искать людей, которые будут их проверять.

В Красноярске работодатели начали искать специалистов, которые смогут проверять QR-коды у посетителей. Такие требуются, например, в один из торговых центров Октябрьского района. Возможно, в «Торговый квартал на Свободном». Соискателям предлагают удобный график и возможность работать половину смены. Платить в таком случае будут 500 рублей за выход. За полную смену — 1000 рублей, пишет «Проспект Мира».

Отмечается, что сотрудник должен быть стрессоустойчивым, пунктуальным и ответственным, обязательно старше 18 лет и с прививкой.

Напомним, что действие системы QR-кодов расширили и в Новосибирске. С 12 ноября их начали проверять в заведениях общепита, на выставках, а на территории области при заселении в санатории и на турбазы.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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