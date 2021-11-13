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В Новосибирске кондуктор напал на пассажира автобуса за попытку рассчитаться по безналу

Фото В Новосибирске кондуктор напал на пассажира автобуса за попытку рассчитаться по безналу
Фото В Новосибирске кондуктор напал на пассажира автобуса за попытку рассчитаться по безналу

Pixabay.com

В Новосибирске кондуктор городского автобуса опять выгнал пассажира за отказ оплатить проезд наличными деньгами.

Жителей Новосибирска два дня подряд выгоняют пассажиров из общественного транспорта за попытки оплатить проезд банковскими картами, сообщил пострадавший мужчина.

«Кондуктор заявил, что «хозяин против безнала». Я включил камеру на смартфоне и попросил повторить это под запись. Тогда он выхватил телефон у меня из рук и замахнулся, чтобы его выбросить», – написал мужчина.

В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» житель Новосибирска рассказал о неприятной поездке в автобусе №30. Мужчина попытался оплатить проезд банковской картой, однако кондуктор потребовал рассчитаться наличкой, так как «хозяин против безнала». После отказа мужчины заплатить наличными деньгами, кондуктор стал выгонять пассажира из автобуса. Он заявил, что водитель никуда не поедет, пока мужчина не покинет транспорт.

На попытку мужчины зафиксировать инцидент на видео, кондуктор отобрал у него телефон и попытался выбросить его. Тут в происходящее вмешались остальные пассажиры и помогли мужчине, который держал маленького ребенка на руках.

Сейчас пострадавший мужчина написал жалобу в МКУ «ЦУГАЭТ» и Роспотребнадзор.

Ранее Сиб.фм писал про аналогичную ситуацию, которая произошла вчера, 11 ноября, в автобусе №34. Тогда представители перевозчика извинились перед пострадавшим пассажиром и пообещали возить его бесплатно в случае, если такая ситуация повторится.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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