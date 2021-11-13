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общество

В Новосибирске курьеров грозят уволить из-за отсутствия прививки от COVID-19

Фото В Новосибирске курьеров грозят уволить из-за отсутствия прививки от COVID-19
Фото В Новосибирске курьеров грозят уволить из-за отсутствия прививки от COVID-19

Pixabay.com

Сотрудник службы доставки еды в Новосибирске рассказал, что невакцинированным курьерам грозят увольнением.

В Новосибирской области курьеров обязали прививаться от COVID-19. Сотрудник одного из сервисов доставки еды рассказал, как изменилась их работа после такого решения властей.

«Мне кажется, вакцина была создана в спешке для продажи куда-нибудь в Африку. Но теперь выбора нет и я планирую вакцинироваться. А вот пара коллег, которые принципиально против вакцинации, столкнулись с угрозами увольнений», – рассказал Виталий.

Мужчина признался, что система QR-кодов выгода курьерам из-за увеличения заказов на доставку. В беседе с «АиФ-Новосибирск» он рассказал, что рост спроса на курьерскую доставку во многом связан с наступлением холодов: в плохую погоду людям не хочется идти в магазин. Из-за этого же фактора увольняются многие курьеры, так как состояние дорог не позволяет развозить заказы на велосипедах.

Ранее Сиб.фм публиковал 15 эпичных фото о «температурных качелях» в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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