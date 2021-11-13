В Новосибирске Lexus сбил людей на остановке — есть погибшая

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирска

В субботу, 13 ноября, пьяный водитель Лексуса сбил людей на остановке в Первомайском районе Новосибирска.

В Новосибирске женщина погибла 13 ноября в результате наезда Лексуса на остановку в Первомайском районе, ещё двое мужчин госпитализированы.

Утром 13 ноября водитель 1976 года рождения двигался на автомобиле марки Lexus по улице Одоевского. Известно, что машина ехала со стороны Бердского шоссе, а у дома 1/8 по улице Твардовского наехала пешеходные ограждения. При этом водитель совершил наезд на трёх пешеходов — они находились на остановке общественного транспорта.

По информации ГИБДД Новосибирской области, в результате этого наезда женщина 30-35 лет получила несовместимые с жизнью травмы, ещё двоих мужчин доставили в больницу с различными травмами.

Сам автомобиль после столкновения с ограждениями и наезда на людей перевернулся на бок.

Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, у водителя установлено алкогольное опьянение.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего ДТП.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 13 ноября 21-летний водитель сбил пешехода на проезжей части — он скончался на месте ДТП.