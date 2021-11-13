Водитель Nissan сбил насмерть пешехода на проезжей части в Новосибирске

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирска

21-летний водитель насмерть сбил пешехода в Ленинском районе.

Утром 13 ноября водитель Nissan Bluebird Sylphy сбил пешехода, находившегося на проезжей части улицы 2-я Шоссейная у дома 277. Известно, что автомобиль под управлением водителя 2000 года рождения двигался по улице Междуреченской, со стороны улицы Большая, в сторону улицы Портовой.

По информации ГИБДД Новосибирска, в результате аварии пешеход, которому на вид от 30 до 40 лет, получил несовместимые с жизнью травмы.

После столкновения автомобиль оказался повреждён.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска, сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает полные обстоятельства происшествия.

В конце октября на Сибм.фм писали об аварии в Коченёвском районе: там водитель «Тойоты» наехал на пешехода, который передвигался по тёмной трассе без световозвращающих элементов на одежде и после наезда погиб на месте.

Напомним, 11 ноября стало известно об инциденте с разбоем: двое мужчин забрали у 22-летнего водителя его автомобиль, угрожая ножом. Они уже привлекались к уголовной ответственности ранее, а в этот раз стали фигурантами дела по статье «Разбой».