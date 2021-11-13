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общество

В Новосибирске за сутки COVID-19 заразились 64 ребенка, 14 человек умерли в больницах

Фото В Новосибирске за сутки COVID-19 заразились 64 ребенка, 14 человек умерли в больницах
Фото В Новосибирске за сутки COVID-19 заразились 64 ребенка, 14 человек умерли в больницах

Pixabay.com

За прошедшие сутки в Новосибирске коронавирусом заболели 402 человека, из них 64 ребенка.

12 ноября в Новосибирской области от COVID-19 умерли 14 пациентов в возрасте от 54 до 92 лет, сообщили в региональном оперштабе.

«Самой молодой из скончавшихся пациенток было 54 года», – заявили в оперштабе.

На утро 12 ноября 2021 года в Новосибирской области выявлено почти 76 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки ковидом заболели 402 человека, из них 64 ребенка. 60 детей были госпитализированы в инфекционные стационары.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 348 жителей Новосибирской области. 63 человека – на аппаратах ИВЛ.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области коронавирусом заразились более 7 тысяч детей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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