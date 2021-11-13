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общество

В Новосибирске женщину с наркотиками в полости организма госпитализировали из колонии

Фото В Новосибирске женщину с наркотиками в полости организма госпитализировали из колонии
Фото В Новосибирске женщину с наркотиками в полости организма госпитализировали из колонии

Фото с сайта pixabay.com

22-летняя тувинка пыталась пронести мужу в новосибирскую колонию гашиш в полости организма.

Жительница Республики Тыва 22-х лет пыталась передать наркотики супругу, пронеся их на территорию колонии внутриполостным способом. Информация об этом поступила в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области. После того, как девушку в срочном порядке доставили в больницу, медики вывели из её организма 25 капсул.

Фото В Новосибирске женщину с наркотиками в полости организма госпитализировали из колонии 2

Как заключил экспертно-криминалистический отдел, внутри них находился гашиш, общий вес которого составил примерно 75 граммов.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время на ранее не судимую 22-летнюю тувинку завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас она заключена под стражу, а наказание по статье предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Как ранее писал Сиб.фм, в начале октября стало известно об осуждённом сотруднике колонии, которого подозревают в доставке наркотиков в следственный изолятор.

Напомним, в июле в аэропорту Новосибирска задержали 40-летнего мужчину, который спрятал в своём теле свёртки с героином.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
наркотики
ГУФСИН
колония
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