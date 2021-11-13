Жители Новосибирска отказались ходить в кафе и рестораны после введения системы QR-кодов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские рестораны опустели после введения системы QR-кодов.

С 12 ноября вход в новосибирские кафе и рестораны возможен только по QR-коду. Как новые антикоронавирусные ограничения повлияли на работу заведения общепита, сообщили СМИ.

Сейчас попасть внутрь заведения общественного питания могут три категории посетителей. Это вакцинированные люди, переболевшие коронавирусом в последние 6 месяцев и сдавшие ПЦР-тест. Пока новосибирцы неохотно пользуются системой QR-кодов – заведения общепита работают практически без клиентов.

После введения QR-кодов посещаемость новосибирских ресторанов упала на 70-80%, как рассказали местные рестораторы.

Не могут попасть в заведения общепита и привитые за границей – в России их сертификаты не принимают. Как сейчас выглядит работа новосибирских кафе и ресторанов, проверили журналисты портала НГС. Оказалось, что многие жители Новосибирска отказались от посещения ресторанов, а еще часть людей просто не смогли туда попасть, так как ничего не знали о действующих ограничениях.

Большинство ресторанов и кафе эту пятницу провели с пустым залом. Даже в заведения, где обычно приходилось заранее бронировать столики, можно было прийти свободно. Правда, для этого нужен действующий QR-код.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцам разрешили посещать торговые центры без QR-кодов.