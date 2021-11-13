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общество

Жительница Новосибирска рассказала про переезд во Францию

Фото Жительница Новосибирска рассказала про переезд во Францию
Фото Жительница Новосибирска рассказала про переезд во Францию

Pixabay.com

Россиянка живет во Франции уже несколько лет и составила инструкцию для желающих переехать в ЕС.

Рината Талипова уехала во Францию во время учебы, а теперь научила россиян, как осуществить переезд в одну из самых романтичных стран Евросоюза, сообщают СМИ.

«Я выросла в Калининском районе в Новосибирске, окончила школу №150 и поступила на бюджет вечернего отделения журфака МГУ», – рассказала девушка.

На втором курсе университета она отправила в евротур, во время которого и познакомилась с французом, у молодых людей завязались отношения. Рината освоила программу МГУ «Французский колледж» и переехала в страну по студенческой визе. По условия визовой программы, это дает право на проживание в стране сроком до трех лет. Для этого нужно получить приглашение от учебного заведения, оплатить первый год обучения и подтвердить наличие жилья.

Ринате жилье предоставил ее бойфренд, однако можно снять квартиру или комнату в общежитии. Самое дешевое жилье сдается во французские Бордо и Лионе.

Из-за изменений в законодательстве Франции, стоимость обучения в стране для студентов из РФ увеличена – в магистратуре это примерно 4 тысячи евро (341 тысяча рублей). Это сравнимо со стоимостью обучения в МГУ, при этом студенты имеют право работать. Минимальная оплата труда для молодых людей старше 26 лет во Франции составляет 1,5 тысячи евро (124 тысячи рублей).

А вот цены на продукты россиян могут неприятно удивить. Рината рассказала, что ежемесячная закупка продуктов на двоих обходится им примерно в 300 евро (25,8 тысяч рублей).

По словам девушки, минимальная сумму, которая требуется для жизни во Франции – это 100 тысяч рублей в месяц.

Рината рассказала в беседе с порталом НГС, что переезжая во Францию, необходимо хорошо знать язык. Французы трепетно относятся к национальному языку и одним английским здесь не обойтись.

Ранее Сиб.фм писал о плюсах и минусах переезда в Ярославль из Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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