Жительница Новосибирска рассказала про переезд во Францию

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Россиянка живет во Франции уже несколько лет и составила инструкцию для желающих переехать в ЕС.

Рината Талипова уехала во Францию во время учебы, а теперь научила россиян, как осуществить переезд в одну из самых романтичных стран Евросоюза, сообщают СМИ.

«Я выросла в Калининском районе в Новосибирске, окончила школу №150 и поступила на бюджет вечернего отделения журфака МГУ», – рассказала девушка.

На втором курсе университета она отправила в евротур, во время которого и познакомилась с французом, у молодых людей завязались отношения. Рината освоила программу МГУ «Французский колледж» и переехала в страну по студенческой визе. По условия визовой программы, это дает право на проживание в стране сроком до трех лет. Для этого нужно получить приглашение от учебного заведения, оплатить первый год обучения и подтвердить наличие жилья.

Ринате жилье предоставил ее бойфренд, однако можно снять квартиру или комнату в общежитии. Самое дешевое жилье сдается во французские Бордо и Лионе.

Из-за изменений в законодательстве Франции, стоимость обучения в стране для студентов из РФ увеличена – в магистратуре это примерно 4 тысячи евро (341 тысяча рублей). Это сравнимо со стоимостью обучения в МГУ, при этом студенты имеют право работать. Минимальная оплата труда для молодых людей старше 26 лет во Франции составляет 1,5 тысячи евро (124 тысячи рублей).

А вот цены на продукты россиян могут неприятно удивить. Рината рассказала, что ежемесячная закупка продуктов на двоих обходится им примерно в 300 евро (25,8 тысяч рублей).

По словам девушки, минимальная сумму, которая требуется для жизни во Франции – это 100 тысяч рублей в месяц.

Рината рассказала в беседе с порталом НГС, что переезжая во Францию, необходимо хорошо знать язык. Французы трепетно относятся к национальному языку и одним английским здесь не обойтись.

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