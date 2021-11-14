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Морозы до -20 и снегопад: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске с 15 ноября

Фото Морозы до -20 и снегопад: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске с 15 ноября
Фото Морозы до -20 и снегопад: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске с 15 ноября

Фото Даниила Гапеева / Сиб.фм, gismeteo.ru, "Яндекс.Погода"

Синоптики предупредили о снегопаде и морозах до -20 градусов с 15 ноября в Новосибирске.

С понедельника, 15 ноября, жителей Новосибирска ждёт резкое ухудшение погоды и перепады температур от плюсовых до критически низких. Об этом свидетельствуют данные популярных сервисов погоды.

Фото Морозы до -20 и снегопад: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске с 15 ноября 2

По данным сайта gismeteo, с 15 ноября в Новосибирске начнётся похолодание. Днём температура будет не ниже -5 градусов, а ночью будет опускаться до -7 градусов. Однако с 17 ноября заметно похолодает до -16 градусов.

Самым холодным днём на неделе станет пятница, 19 ноября. В этот день среднесуточная температура воздуха составит -12 градусов, а ночью столбики термометров упадут до -20 градусов.

Однако на выходных жителей региона ждёт небольшое потепление до -9...-15 градусов ночью, и -6...-5 градусов днём.

Фото Морозы до -20 и снегопад: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске с 15 ноября 3

Сервис «Яндекс.Погода» даёт схожий прогноз на неделю в Новосибирске. В первую половину недели температура воздуха будет падать постепенно, однако с 17 ноября жителей региона ждёт резкое похолодание до -14 градусов ночью.

Всю неделю будет идти небольшой снег, а к выходным вновь ожидается пасмурная погода.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о предупреждении МЧС. В спасательной службе из-за ухудшение погодных услових не рекомендуют выходить на лёд для рыбалки. В регионе уже произошло несколько несчастных случаев на водоёмах.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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