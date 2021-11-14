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МЧС предупредил рыбаков об опасности на водоёмах в Новосибирской области

Фото МЧС предупредил рыбаков об опасности на водоёмах в Новосибирской области
Фото МЧС предупредил рыбаков об опасности на водоёмах в Новосибирской области

Фото pixabay.com

МЧС рекомендует жителям Новосибирской области воздержаться от рыбалки из-за резких перепадов температур.

В Новосибирской области складывается неустойчивая погода с резкими перепадами температур ночью и днём. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 14 ноября в регионе ночью будет -2 градуса, а 16 числа температура неожиданно упадёт до -20 градусов. В МЧС предупредили о возможности происшествий на водоёмах.

«Из-за переменчивой погоды возможны происшествия и на водоемах региона. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России рекомендуют любителям подледного лова рыбы не пренебрегать правилами личной безопасности и воздержаться в данный период от походов на рыбалку», – отметили в МЧС.

Отметим, что в Новосибирской области с начала сезона подлёдной рыбалке произошло несколько ложных вызовов о тонущих рыбаках. Спасатели приезжали на место и действительно обнаруживали людей на неокрепшем льду, с ними были проведены беседы, а также их попросили покинуть опасное место.

В регионе на данный момент произошёл лишь один несчастный случай на водоёме – пожилой рыбак провалился под лёд озера. К счастью, его спасти люди, которые находились поблизости.

В МЧС также напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо срочно позвонить на единый номер спасателей и пожарных 101 или в оперативные службы по номеру 112.

Напомним, ранее Сиб.фм делал интервью с профессиональным рыбаком Никитой Дюпиным. Он рекомендует начинать подлёдную рыбалку после 15 ноября, когда окончательно окрепнет лёд. По его мнению, крепкий лёд начинается от 10 см, однако лучше дождаться, когда он станет 15 см.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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