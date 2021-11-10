Спасатели рассказали о ложных вызовах о тонущих рыбаках в Новосибирской области

Фото из группы «Спасатели МАСС 16+» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске спасатели дважды выезжали на вызовы о тонущих людях на водоёмах: оба раза по случайности оказались ложными.

В Новосибирске спасателям МАСС с начала недели поступило две заявки о тонущих рыбаках. Однако оказалось, что оба раза очевидцы ошиблись, об этом спасатели рассказали в паблике Муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».

Например, 8 ноября в дежурную службу МАСС поступил звонок от очевидцев. Они сообщали, что на озере Спартак у микрорайона Горский тонут рыбаки. Однако прибывшие на место спасатели обнаружили, что звонившие ошиблись. Оказалось, что на льду действительно находятся рыбаки, издалека кажется, что они находятся в воде, а взмахи рук можно принять за попытки позвать на помощь.

При таких случаях спасатели МАСС проводят с рыбаками беседы. Они измеряют лёд и проверяют, насколько безопасно здесь находиться. На озере Спартак толщина льда оказалась 7 см, при этом рыбачить рекомендуется на более окрепшем льду от 10 см, а лучше 15 см.

«Не реагировать на такие обращения бдительных граждан спасатели не имеют права, тем более что в нашей области на днях уже действительно произошёл случай, когда сами рыбаки спасли ещё одного любителя зимней ловли, провалившегося под лёд», – рассказали спасатели.

Отметим, что речь идёт об инциденте в Мошковском районе Новосибирской области, где под лёд провалился пожилой рыбак. Пенсионеру на помощь пришли другие рыбаки, которые с трудом вытащили его из воды.

Напомним, ранее профессиональный рыбак из Новосибирска Никита Дюпин рассказал Сиб.фм о том, когда можно безопасно выходить на водоёмы для подлёдной рыбалки, а также дал рекомендации по соблюдению безопасности.