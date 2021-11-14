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Начался новый этап розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных от COVID-19 россиян

Фото Начался новый этап розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных от COVID-19 россиян
Фото Начался новый этап розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных от COVID-19 россиян

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России стартовал новый розыгрыш денежных призов среди привитых от коронавируса. Выигрыш в размере 100 тысяч рублей получат тысяча вакцинированных человек.

Денежные средства в размере разыграют среди привитых от коронавируса россиян. Тысяча победителей, поставивших вакцину от COVID-19, получат по 100 тысяч рублей. Постановление о проведении розыгрыша вступило в силу в воскресенье, 14 ноября. Сам же розыгрыш состоится 16 ноября 2021 года.

На сайте бонусзаздоровье.рф уже начался обратный отсчёт времени до начала розыгрыша.

Розыгрыш учрежден правительством России для стимулирования жителей страны к прохождению вакцинации. Именно прививка от коронавируса является единственным надёжным способом защиты от инфицирования.

Фото Начался новый этап розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных от COVID-19 россиян 2

Отметим, что в конкурсе принимают участие граждане, получившие два укола вакцины от коронавируса, в случае, если для прививки используется двухкомпонентная вакцина. Либо единожды привитые, если для вакцинации применялась однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Победителей розыгрыша автоматически определяет компьютер, после чего данные о выигравших номерах появляются в личном кабинете вакцинированного на сайте Госуслуг либо на ресурсе бонусзаздоровье.рф.

Денежный приз выплачивается в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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