Новую выплату 10000 рублей готовит правительство россиянам в 2022 году – полный список получателей

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В Госдуме появился законопроект о выплате в размере 10000 рублей всем гражданам России. В документе говорится о введении в стране справедливого базового дохода, который позволит снизить уровень бедности и улучшить экономические показатели.

Законопроект о новой ежемесячной выплате разработали депутаты фракции «Справедливая Россия». Предполагается, что выплату в размере 10000 рублей будут получать все россияне.

Такое решение позволит снизить уровень бедности и улучшить экономические показатели. Проект закона предусматривает несколько этапов.

Первыми получателями выплаты должны стать семьи с детьми до 18 лет. Причём по 10000 рублей предлагается платить ежемесячно на каждого члена семьи.

«На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей – пока младшему из детей не исполнится 18 лет», – пишут авторы законопроекта.

Потом меру поддержки предлагается распространить на пенсионеров, а на последнем этапе – на всех граждан страны по праву рождения в России.

Законопроект уже внесён в Госдуму и будет рассмотрен нижней палатой парламента в ближайшее время.

«Мы предлагаем начинать с наименее защищённых слоёв населения и уже постепенно двигаться в сторону выплат каждому гражданину России. Соответствующий законопроект наша фракция внесла в Госдуму, все расчёты – откуда взять средства – произведены. Убеждён, что в процессе обсуждения в Думе федерального бюджета на 2022 год у нас будет возможность принять нужное решение и начать выплаты с 1 января», – заявил Сергей Миронов.

Напомним, что второе чтение проекта о федеральном бюджете на 2022 год должно состояться 23 ноября. Если законопроект о новых выплатах будет принят, ежегодно на них предстоит выделять правительству по 18 триллионов рублей.

Ранее, Сиб.фм писал о выплатах 12000 рублей для пенсионеров. Госдума готовит новые выплаты россиянам из-за роста инфляции, а также кому зачислят 13000 рублей от правительства в 2021 году.