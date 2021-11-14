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Певица из Новосибирска Пелагея зачитает россиянам Географический диктант

Фото Певица из Новосибирска Пелагея зачитает россиянам Географический диктант
Фото Певица из Новосибирска Пелагея зачитает россиянам Географический диктант

Фото Instagram pelageya_insta

14 ноября состоится международная акция Географический диктант – в этом году задания для участников зачитает известная певица из Новосибирска Пелагея.

Известная певица из Новосибирска Пелагея прочитает россиянам Географический диктант, который в 2021 году пройдёт в седьмой раз. Это международная акция Русского географического общества, в этом году диктант прочитают даже в Антарктиде. По всему миру зарегистрировали почти 9 тысяч площадок, что является абсолютным рекордом за всё время проведения акции.

Интеллектуально путешествие по России пройдёт 14 ноября, к нему присоединятся участники со всей планеты: из Канады, Норвегии, Франции, Боливии, Японии, Австралии и не только. Наверное, самое необычное место для проверки своих знаний в российской географии пройдёт в Антарктиде, на полярных станциях «Мирный» и «Прогресс».

Из-за пандемии коронавируса с прошлого года диктант проводят в дистанционном формате. Ежегодно задания для акции озвучивают известные деятели культуры, искусстве и общественной жизни. В этот раз в нём примут участие телеведущий Леонид Якубович, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и певица Пелагея из Новосибирска.

Традиционная площадка Диктанта – московская Штаб-квартира Русского географического общества. Зарегистрироваться для участия в акции смогут до 10 тысяч человек. Программа разработана там, что в ней могут участвовать даже люди с ограничением по зрению – для них есть специальный формат.

Онлайн-версия диктанта будет доступна с 14 по 24 ноября на официальном сайте Диктанта.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 19-летней певице из Новосибирска, которая прошла в шоу "Голос" после нескольких неудачных попыток. Девушка рассказала о неудачах музыкальных конкурсах, походах в спортзал из-за съёмок и о карьере в музыкальной сфере.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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