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ПФР сообщил о возможности снижения пенсионного возраста для части россиян

Фото ПФР сообщил о возможности снижения пенсионного возраста для части россиян
Фото ПФР сообщил о возможности снижения пенсионного возраста для части россиян

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России отдельные категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в 50 лет при выполнении некоторых условий.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили о возможности снижения пенсионного возраста для части россиян. Речь идёт о многодетных матерях, которые воспитали минимум трёх детей. О способе раньше выйти на пенсию сообщили на сайте отделениях ПФР по Кабардино-Балкарии.

Как рассказали в фонде, женщины, родившие троих детей, могут досрочно выйти на пенсию. Так, если у них есть трое детей и младший из них достиг 8 лет, матери имеют право выйти на пенсию в 57 лет. Матери четверых детей – в 56 лет, а женщины с пятью детьми – в 50 лет.

«Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством», – добавили на сайте фонда.

Отметим, что ранее в России власти решили упростить порядок получения пенсий для отдельных категорий граждан. Например, с 2023 года при потере кормильца, выплаты будут назначаться автоматически, без заявления.

Напомним, Сиб.фм писал о рекордной индексации пенсий в 2022 году – прибавка к выплатам может составить более 10 тысяч рублей.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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