Российским пенсионерам готовят рекордную индексацию пенсий в 2022 году

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Масштабная индексация пенсий ожидает российских пенсионеров в 2022 году, прибавка может составить более 10 тысяч рублей.

Экономисты объявили о готовящейся индексации пенсий в 2022 году. Прибавка может стать самой масштабной за последние годы, сообщает PRIMPRESS.

Издание ссылается на слова заместителя главы бюджетного комитета Совета Федерации Елены Перминовой. Она заявила, что власти планируют пересмотреть показатель повышения пенсии в России с января 2022 года.

В нынешнем варианте проекта федерального бюджета на 2022 год заложена цифра повышения в 5,9 процента. Однако по последним данным Росстата, инфляция на годовом уровне в октябре разогналась уже до восьми процентов и в конце года может оказаться ещё выше.

Соответственно, индексация пенсий может составить не 5,9 %, как планировалось, а выше, чтобы сгладить последствия инфляции.

По данным издания «ФедералПресс», ежемесячный размер пенсии в России с начала следующего года составит 10,2 тысячи рублей. Если у пенсионера размер ежемесячных выплат ниже этого уровня, то он сможет претендовать на федеральную или региональную социальную доплату.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможности введения новых мер поддержки в России.

«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придётся принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция "съедает" доходы», – сказал Вячеслав Володин.