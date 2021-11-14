Под Новосибирском мужчина погасил долг по алиментам после запрета на использование водительских прав

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38-летний житель Куйбышева погасил задолженность по алиментам, когда судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением.

Житель города Куйбышева Новосибирской области выплатил долг по алиментам только после того, как судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

38-летний мужчина не исполнял свои обязательства перед несовершеннолетним ребёнком с октября 2021 года. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.

Для воздействия на неплательщика судебный пристав вынес постановление, в соответствии с которым мужчине было временно запрещено пользоваться водительским удостоверением. Это сработало, и через несколько дней сибиряк полностью погасил задолженность.

Приставам нередко приходится прибегать к подобным рычагам воздействия на должников. Напомним, ранее в Новосибирске горе-отцу пригрозили арестом личного автомобиля, поскольку он отказывался платить алименты на содержание своего сына-подростка. Мужчина нашёл 208 тыс. рублей на следующий день.