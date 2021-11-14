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Под Новосибирском мужчина погасил долг по алиментам после запрета на использование водительских прав

Фото Под Новосибирском мужчина погасил долг по алиментам после запрета на использование водительских прав
Фото Под Новосибирском мужчина погасил долг по алиментам после запрета на использование водительских прав

Фото pixabay.com

38-летний житель Куйбышева погасил задолженность по алиментам, когда судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением.

Житель города Куйбышева Новосибирской области выплатил долг по алиментам только после того, как судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

38-летний мужчина не исполнял свои обязательства перед несовершеннолетним ребёнком с октября 2021 года. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.

Для воздействия на неплательщика судебный пристав вынес постановление, в соответствии с которым мужчине было временно запрещено пользоваться водительским удостоверением. Это сработало, и через несколько дней сибиряк полностью погасил задолженность.

Приставам нередко приходится прибегать к подобным рычагам воздействия на должников. Напомним, ранее в Новосибирске горе-отцу пригрозили арестом личного автомобиля, поскольку он отказывался платить алименты на содержание своего сына-подростка. Мужчина нашёл 208 тыс. рублей на следующий день.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
долг
Куйбышев
УФССП
алименты
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