Под Новосибирском мужчина погасил долг по алиментам после запрета на использование водительских прав

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38-летний житель Куйбышева погасил задолженность по алиментам, когда судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением.
Житель города Куйбышева Новосибирской области выплатил долг по алиментам только после того, как судебные приставы ограничили его в праве пользования водительским удостоверением, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
38-летний мужчина не исполнял свои обязательства перед несовершеннолетним ребёнком с октября 2021 года. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.
Для воздействия на неплательщика судебный пристав вынес постановление, в соответствии с которым мужчине было временно запрещено пользоваться водительским удостоверением. Это сработало, и через несколько дней сибиряк полностью погасил задолженность.
Приставам нередко приходится прибегать к подобным рычагам воздействия на должников. Напомним, ранее в Новосибирске горе-отцу пригрозили арестом личного автомобиля, поскольку он отказывался платить алименты на содержание своего сына-подростка. Мужчина нашёл 208 тыс. рублей на следующий день.
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