Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

спорт

Сборная России проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022

Фото Сборная России проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022
Фото Сборная России проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022

Фото из Instagram @teamrussia

Российская сборная по футболу проиграла команде Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022 со счётом 0:1. Соперник вышел вперёд благодаря автоголу Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

Сборная России по футболу не обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. Команда Валерия Карпина уступила хорватам в Сплите со счётом 0:1. Единственный гол, забитый на 81-й минуте, оказался автоголом. Автором стал Фёдор Кудряшов.

Теперь за путёвку на ЧМ российской команде придётся бороться в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

На пресс-конференции перед игрой Карпин говорил о том, что проигрыш команды в данной ситуации не будет критичным, поскольку у неё есть второй шанс. Весной игрокам предстоит его использовать.

Напомним, до проигрыша Хорватии Россия занимала в группе H первое место. В активе сборной было 22 очка, у соперника — 20.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

футбол
Россия
матч
чемпионат мира
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42611
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
30059
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13715
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10630
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
9657
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8193
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7511
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение