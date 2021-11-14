Сборная России проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022

Фото из Instagram @teamrussia

Российская сборная по футболу проиграла команде Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022 со счётом 0:1. Соперник вышел вперёд благодаря автоголу Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

Сборная России по футболу не обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира (ЧМ) по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. Команда Валерия Карпина уступила хорватам в Сплите со счётом 0:1. Единственный гол, забитый на 81-й минуте, оказался автоголом. Автором стал Фёдор Кудряшов.

Теперь за путёвку на ЧМ российской команде придётся бороться в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года.

На пресс-конференции перед игрой Карпин говорил о том, что проигрыш команды в данной ситуации не будет критичным, поскольку у неё есть второй шанс. Весной игрокам предстоит его использовать.

Напомним, до проигрыша Хорватии Россия занимала в группе H первое место. В активе сборной было 22 очка, у соперника — 20.