Сборные России и Хорватии 14 ноября сыграют за путёвку на ЧМ-2022 по футболу

Фото pixabay.com, с сайта РФС

14 ноября сборные России и Хорватии по футболу сразятся за путёвку на чемпионат мира 2022 года. Решающий матч состоится на стадионе «Полюд» в хорватском городе Сплит.

В это воскресенье, 14 ноября, станет известно, сыграет ли российская футбольная сборная на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Команда Валерия Карпина сразится за путёвку на турнир с Хорватией, для которой матч будет домашним. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите, начало в 17:00 по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Гости выйдут на поле в красной форме, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Напомним, что сейчас россияне занимают первое место в группе H, команда набрала 22 очка за девять игр. В активе у хорватов 20 баллов. Для прямого выхода на ЧМ команде Карпина в Сплите достаточно получить одно очко. Сборной, занявшей второе место, придётся играть стыковые матчи.