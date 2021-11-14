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Сборные России и Хорватии 14 ноября сыграют за путёвку на ЧМ-2022 по футболу

Фото Сборные России и Хорватии 14 ноября сыграют за путёвку на ЧМ-2022 по футболу
Фото Сборные России и Хорватии 14 ноября сыграют за путёвку на ЧМ-2022 по футболу

Фото pixabay.com, с сайта РФС

14 ноября сборные России и Хорватии по футболу сразятся за путёвку на чемпионат мира 2022 года. Решающий матч состоится на стадионе «Полюд» в хорватском городе Сплит.

В это воскресенье, 14 ноября, станет известно, сыграет ли российская футбольная сборная на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Команда Валерия Карпина сразится за путёвку на турнир с Хорватией, для которой матч будет домашним. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите, начало в 17:00 по московскому времени.

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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Гости выйдут на поле в красной форме, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Фото Сборные России и Хорватии 14 ноября сыграют за путёвку на ЧМ-2022 по футболу 2Напомним, что сейчас россияне занимают первое место в группе H, команда набрала 22 очка за девять игр. В активе у хорватов 20 баллов. Для прямого выхода на ЧМ команде Карпина в Сплите достаточно получить одно очко. Сборной, занявшей второе место, придётся играть стыковые матчи.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Россия
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