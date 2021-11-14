СК начал проверку после смерти 8-летней девочки в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске началась доследственная проверка по факту смерти 8-летней девочки, сообщает пресс-служба СК. Её тело было обнаружено в ночь на 14 ноября в квартире в Ленинском районе.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области организовали доследственную проверку по факту смерти 8-летней девочки в квартире в Ленинском районе Новосибирска. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причина смерти не имеет криминального характера, уточнили в пресс-службе СК.

Тело школьницы было обнаружено минувшей ночью. Девочка училась в третьем классе, никаких хронических заболеваний у неё не было. По словам матери, за день до случившегося она пожаловалась на сильную головную боль.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о похожем случае в Санкт-Петербурге. 9 ноября мать обнаружила в квартире на Будапештской улице труп своего четырёхмесячного сына. По её словам, он был полностью здоров.