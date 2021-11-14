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экономика общество

В Госдуме предложили новую выплату 30 тыс рублей на детей

Фото В Госдуме предложили новую выплату 30 тыс рублей на детей
Фото В Госдуме предложили новую выплату 30 тыс рублей на детей

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Госдуме предложили новые выплаты на детей для стимулирования рождаемости.

Новую меру поддержки семей с детьми предложили в Госдуме. Депутаты заявили о необходимости разовых выплат в размере 30 тысяч рублей каждой семье при рождении ребёнка.

«Предлагаю давать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей на покупку коляски, кроватки и автокресла», — цитирует Ura.ru. слова главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Также парламентарий предложил выдавать семьям наборы для новорождённых стоимостью 20 тысяч рублей.

По оценке авторов инициативы, федеральной казне такие выплаты обойдутся в 75 миллиардов рублей ежегодно.

Сейчас многие российские семьи с низким доходом уже получают выплаты от государства. В частности, меры поддержки распространяются на малообеспеченные семьи с детьми до 1,5 лет и от 3 до 7 лет, а также на родителей-одиночек, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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