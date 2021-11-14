В мэрии Новосибирска заявили об уборке снега с улиц на должном уровне

В мэрии не смогли ответить на вопрос о графике работ по уборке снега на улицах Новосибирска.

В мэрии Новосибирска рассказали, что рабочие по уборке снега в городе справляются «на должном уровне», несмотря на нехватку спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета в ответ на запрос «АиФ-Новосибирск».

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города заявили, что из 467 единиц специальной техники готово 339 единиц для работы в зимний сезон. Общая готовность техники составляет 73%.

По районам готовность спецтехники выглядит следующим образом:

ДЭУ Советского района – 84%;

ДЭУ № 6 (Калининский район) – 76%;

МКУ «Дзержинка» – 76%;

ДЭУ № 4 (Кировский район) – 77%;

ДЭУ № 3 (Ленинский район) – 73%;

ДЭУ № 5 (Первомайский район) – 70%;

ДЭУ № 1 (Центральный район) – 66%.

«Для доведения количества спецтехники до нормативного, в том числе замены полностью изношенной, и удовлетворительного содержания улично-дорожной сети учреждения департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска испытывают потребность в 682 единицах спецтехники», – добавили в муниципалитете.

Однако в мэрии не смогли точно ответить на вопрос о графике уборки улиц от снега. В пресс-службе отметили, что все работы, несмотря на постоянное повышение требований, проводятся «на должном уровне».

Также в мэрии Новосибирска не смогли рассказать, сколько будет потрачено на уборку снега в текущем зимнем сезоне. По информации «АиФ-Новосибирск», в городе установлены лимиты бюджетных ассигнований на содержание ДЭУ: в 2021 году лимит составляет 1,5 млрд рублей, а в 2022 году – порядка 1 млн рублей.

Жителям Новосибирска для оперативного устранения недостатков уборки снега и гололёда предложили обращаться напрямую в диспетчерскую службу по номерам 051 и 224-08-52.

Напомним, что в Новосибирске власти заплатят 6 млн рублей за вывоз снега с улиц города.