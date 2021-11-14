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В Новосибирск 15 ноября придут морозы до -20 градусов

Фото В Новосибирск 15 ноября придут морозы до -20 градусов
Фото В Новосибирск 15 ноября придут морозы до -20 градусов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В начале недели в Новосибирской области похолодает до -20 градусов.

Морозы придут в Новосибирскую область уже в понедельник, 15 ноября. Температура воздуха опустится до -20 градусов, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В понедельник, 15 ноября, температура воздуха днем в Новосибирске опустится до -13°С. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 ноября похолодает еще сильнее. Температура воздуха может составить -20°С. Днем станет чуть теплее – до -16°С. Ветер юго-восточный скоростью до 13 метров в секунду, возможны осадки в виде снега.

Ранее Сиб.фм писал, что в воскресенье, 14 ноября, в Новосибирске будет теплая погода с мокрым снегом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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