В Новосибирске мужчина ограбил пенсионерку возле подъезда

Фото и видео ГУ МВД России по Новосибирской области
11 ноября в Новосибирске неизвестный мужчина напал на пенсионерку и отобрал у неё сумку – ограбление попало на запись камеры.
В четверг, 11 ноября, в Калининском районе Новосибирске неизвестный мужчина ограбил пенсионерку: он подкрался к ней сзади, придушил, отобрал сумку и скрылся. В ГУ МВД России по Новосибирской области распространили видео с нападением.
Ограбление произошло на улице Гребенщикова, 8 в микрорайоне Родники. На опубликованных кадрах видно, что пенсионерка подошла к подъезду и доставала ключи из сумки. В этот момент к ней подкрался неизвестный мужчина, придушил рукой и повалил на землю, а после отобрал сумку и убежал.
По информации полиции, нападавшему около 30-35 лет, внешность славянская, рост 170-180 см, телосложение среднее. В момент ограбления на нём была зелёная куртка, светлые брюки и тёмная шапка с белыми вставками.
Если кому-то что-либо известно о нападавшем, в полиции просят позвонить по следующим номерам: 232–20–02, 232–19–76, 232–19–78. Сообщение будет полностью конфиденциально.
Напомним, что в Новосибирске продолжается розыск мужчины, который убил 24-летнюю девушку, замаскировав преступление под ограбление. Криминальный журналист Сиб.фм узнал все подробности дела. По информации криминалиста, мужчина может оказаться маньяком, который продолжит убивать.
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