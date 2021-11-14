В Новосибирске полиция ищет 17-летнего подростка цыганской внешности, сбежавшего из центра соцпомощи

УМВД России по Новосибирской области
Полиция Новосибирской области объявили в розыск 17-летнего подростка, который в сентября ушел из центра соцпомощи.
Подросток цыганской внешности покинул заведение еще в сентябре 2021 года, рассказали в полиции.
«Разыскивается Козловский Федор Артурович 2004 года рождения», – сообщили в отделе полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску.
В полиции отметили, что молодой человек выглядит на 17 лет, имеет худощавое телосложение и цыганскую внешность, среднего роста – 175 см.
В сентябре подросток без предупреждения ушел из центра социальной помощи семье и детям, который находится в Кировском районе Новосибирска.
Правоохранительные органы просят горожан, которым что-либо известно о нахождении разыскиваемого, обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-15-69, 242-02-02. Полиция гарантирует полную анонимность сообщения.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске остановили поиски пропавшего 8-летнего мальчика. Как выяснилось, похищение организовал бывший полицейский – родной отец ребенка.
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