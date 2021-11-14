Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах

Фото В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
Фото В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах

Vk.com / act54 / Дмитрий-Наталья Слуцкие

Дорожные рабочие оставили торчащие острые штыри на улице Петухова в Новосибирске.

В Новосибирске жители Кировского района пожаловались на острые штыри, которые торчат из земли на месте дорожных работ.

Местные жители рассказали в группе «АСТ-54» в социальных сетях, что недавно улицу Петухова ремонтировали дорожные рабочие. Однако после наступления холодов дорожники бросили работы, не доделав, и оставили торчать из земли острые штыри.

«Не дай бог, кто-нибудь поскользнется там», «Будем ждать, пока кто-нибудь из взрослых или детей на них наденется», – негодуют новосибирцы.

В комментариях жителям Калининского района посоветовали написать обращение в администрацию города с просьбой устранить проблему.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске дорожные рабочие продолжают укладывать асфальт в снег, невзирая на запреты мэра города Анатолия Локтя.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41178
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
28580
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
12749
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
8616
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
8255
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
7981
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребенка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7424
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение