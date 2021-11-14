В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах

Vk.com / act54 / Дмитрий-Наталья Слуцкие

Дорожные рабочие оставили торчащие острые штыри на улице Петухова в Новосибирске.

В Новосибирске жители Кировского района пожаловались на острые штыри, которые торчат из земли на месте дорожных работ.

Местные жители рассказали в группе «АСТ-54» в социальных сетях, что недавно улицу Петухова ремонтировали дорожные рабочие. Однако после наступления холодов дорожники бросили работы, не доделав, и оставили торчать из земли острые штыри.

«Не дай бог, кто-нибудь поскользнется там», «Будем ждать, пока кто-нибудь из взрослых или детей на них наденется», – негодуют новосибирцы.

В комментариях жителям Калининского района посоветовали написать обращение в администрацию города с просьбой устранить проблему.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске дорожные рабочие продолжают укладывать асфальт в снег, невзирая на запреты мэра города Анатолия Локтя.