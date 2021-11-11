В Новосибирске дорожные рабочие укладывают асфальт в снег после запрета властей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В центре Новосибирска дорожники опять укладывают асфальт в снег через несколько дней после запрета мэра.

Власти Новосибирской области запретили дорожным рабочим вести ремонт дорог во время осадков. Однако через несколько дней дорожники снова начали укладывать асфальт в снег на улице Мясниковой, сообщили очевидцы.

Кадры, на которых видно, как дорожные рабочие укладывают асфальт во время мокрого снегопада, появились в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Очевидцы рассказали, что вопреки запретам властей, дорожники продолжают ремонтировать дороги во время снегопада. Рабочие укладывают асфальт на заснеженную дорогу на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска.

При этом 1 ноября министр транспорта региона Анатолий Костылевский заявил, что ремонт дорог в снегопад недопустим. В мэрии добавили, что не будут оплачивать дорожные работы в плохую погоду. Тогда замруководителя управления автомобильных дорог города Евгения Антонов отметил, что «это будут подарки городу за их счет».

Ранее Сиб.фм писал, что Минтранс Новосибирской области указал подрядчикам не недопустимость проведения дорожных работ во время снегопада.