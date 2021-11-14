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В Новосибирской области рыбак провалился под лёд на Бердском заливе

Фото В Новосибирской области рыбак провалился под лёд на Бердском заливе
Фото В Новосибирской области рыбак провалился под лёд на Бердском заливе

Фото из паблика "Рыбалка в Новосибирске"

14 октября в Новосибирской области рыбаки вытащили из воды мужчину, который провалился под лёд.

Утром 14 октября в Новосибирской области рыбаки вышли на неокрепший лёд, который провалился под одним из них. Видеозапись падения появилась в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из рыбаков провалился под лёд на Бердском заливе. На записи видно, что он находится в воде, держась за лёд руками. К нему подбегают два других мужчины, кидая длинную верёвку. С трудом его вытащили из воды.

В службе спасения 112 подтвердили произошедшее, пишет НГС. Звонок о провалившемся под лёд мужчине поступил 14 октября в 10:08.

«Очевидец сообщил, что на берегу Бердского залива провалился мужчина. Еле его вытянули, он весь мокрый, замёрзший бегает по берегу туда-сюда. В ходе разговора сказал, что ничего не нужно, а мужчина побежал домой», – рассказали в службе спасения.

Ранее спасатели МЧС предупредили жителей Новосибирской области об опасности рыбалки в водоёмах. По их информации, в регионе толщина льда ещё не достигла безопасных размеров. Кроме того, в ближайшие дни ожидается нестабильная температура с перепадами от плюсовых температур до критически низких.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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