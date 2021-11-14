Жительница Новосибирска сходила в столовую по QR-коду своего мужа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В первый день введения QR-кодов в общепите в Новосибирске, не у всех организаций оказались готовы считыватели для штрих-кодов.

С 12 ноября в Новосибирске систему QR-кодов ввели и в заведениях общепита. Для того, чтобы поесть в кафе или столовых, нужно предъявить документы о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе. Местная жительница рассказала, что в первый день ограничений пообедала в общепите по QR-коду своего супруга.

12 ноября, в первый день новых ограничений, Анна пошла в популярную городскую столовую в Новосибирске (название девушка не стала раскрывать). По её словам, на раздаче сотрудница предупредила, что они обслуживают теперь только при наличии QR-кода.

Девушка согласилась и открыла на телефоне сертификат супруга, пишет НГС. Она рассказала, что в заведении ещё даже не было считывателя. К ней подошёл другой работник глазами, посмотрел на код и сказал: «Угу, хорошо».

Анна также отметила, что в некоторых местах проверка QR-кодов носит скорее формальный характер.

Отметим, что в Новосибирске после введения QR-кодов для посещения общепита, многие торговые центры и вовсе отказались от фуд-кортов. В некоторых ТЦ убрали все столы и стулья, а в других поставили ограничения в виде ленты и охранника, который проверят наличие кода или справки.