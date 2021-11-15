Авторитетный медицинский журнал The Lancet признал «Спутник Лайт» эффективным и безопасным

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» безопасна и эффективна, препарат работает в том числе против агрессивного штамма «дельта», пишет авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Один из самых известных и авторитетных международных медицинских журналов The Lancet признал российскую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

В новой статье о препарате говорится о том, что он безопасен и эффективен, в том числе в борьбе с самым распространённым на сегодняшний день штаммом «дельта».

Однокомпонентную вакцину в публикации рекомендуют выбирать тем, кому необходимо привиться повторно.

Напомним, что «Спутник Лайт» в России в октябре итак начали ставить только ранее вакцинированным и переболевшим. Медики и учёные изначально говорили о том, что препарат больше подходит людям, у которых уже формировались антитела к SARS-CoV-2.