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Авторитетный медицинский журнал The Lancet признал «Спутник Лайт» эффективным и безопасным

Фото Авторитетный медицинский журнал The Lancet признал «Спутник Лайт» эффективным и безопасным
Фото Авторитетный медицинский журнал The Lancet признал «Спутник Лайт» эффективным и безопасным

Фото Густаво Зырянова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» безопасна и эффективна, препарат работает в том числе против агрессивного штамма «дельта», пишет авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Один из самых известных и авторитетных международных медицинских журналов The Lancet признал российскую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

В новой статье о препарате говорится о том, что он безопасен и эффективен, в том числе в борьбе с самым распространённым на сегодняшний день штаммом «дельта».

Однокомпонентную вакцину в публикации рекомендуют выбирать тем, кому необходимо привиться повторно.

Напомним, что «Спутник Лайт» в России в октябре итак начали ставить только ранее вакцинированным и переболевшим. Медики и учёные изначально говорили о том, что препарат больше подходит людям, у которых уже формировались антитела к SARS-CoV-2.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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коронавиурус
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