Бессимптомно переболевшие COVID-19 россияне получат QR-коды

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россиянам, которые бессимптомно переболели коронавирусом, выдадут QR-коды.

В Госдуме заявили, что люди, переболевшие ковидом бессимптомно, смогут получить QR-коды при наличии положительного результата ПЦР-теста, сообщили медиа.

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что люди, которые бессимптомно переболели коронавирусом, получат QR-код, если сдадут ПЦР-тест и он окажется положительным. Пациенты без ПЦР-теста получить код не смогут.

Кроме того, Хубезов отметил, что антитела не будут являться основанием для получения QR-кода, который необходим для доступа в общественные места и в транспорт.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет. В случае их принятия граждане не смогут воспользоваться воздушным и железнодорожным транспортом, а также попасть в общественные места без QR-кода, сообщает «Интерфакс».

Сиб.фм писал, что новосибирские кафе и рестораны понесли существенные убытки после введения системы QR-кодов.