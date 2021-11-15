Ещё 16 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб 15 ноября обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области. За последние сутки в регионе скончались ещё 16 заболевших, новых случаев заражения зарегистрировали 402.

По данным на 15 ноября, в Новосибирской области зарегистрировали 76 768 случаев коронавируса, в том числе 402 за минувшие сутки. Среди детей заболевших насчитывается 7 776 (против 7 721 днём ранее).



Скончались ещё 16 инфицированных: шестеро мужчин в возрасте от 33 лет до 91 года и 10 женщин, которым было от 47 до 87 лет. Всего с начала пандемии в области умерли 3 582 заболевших.



В региональные инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 973 пациента, включая 57 детей.



В отделениях реанимации находятся 422 человека, из которых 67 подключены к ИВЛ.

Напомним, 14 ноября оперштаб сообщал о 59 пациентах на ИВЛ и 364 в отделениях интенсивной терапии в целом.