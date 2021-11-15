Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Ещё 16 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Ещё 16 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области
Фото Ещё 16 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб 15 ноября обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области. За последние сутки в регионе скончались ещё 16 заболевших, новых случаев заражения зарегистрировали 402.

По данным на 15 ноября, в Новосибирской области зарегистрировали 76 768 случаев коронавируса, в том числе 402 за минувшие сутки. Среди детей заболевших насчитывается 7 776 (против 7 721 днём ранее).

Скончались ещё 16 инфицированных: шестеро мужчин в возрасте от 33 лет до 91 года и 10 женщин, которым было от 47 до 87 лет. Всего с начала пандемии в области умерли 3 582 заболевших.

В региональные инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 973 пациента, включая 57 детей.

В отделениях реанимации находятся 422 человека, из которых 67 подключены к ИВЛ.

Напомним, 14 ноября оперштаб сообщал о 59 пациентах на ИВЛ и 364 в отделениях интенсивной терапии в целом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14342
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11871
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
11058
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10462
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8802
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8422
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7905
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года