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В Новосибирской области выявили ещё 397 случаев COVID-19

Фото В Новосибирской области выявили ещё 397 случаев COVID-19
Фото В Новосибирской области выявили ещё 397 случаев COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб в Новосибирской области обновил данные по коронавирусу. За сутки в регионе выявили 397 случаев заражения. 13 заболевших скончались.

По данным оперативного штаба на 14 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано 76 366 случаев коронавируса, из которых 397 за последние сутки.

Скончались в регионе 3 566 заболевших, из них в минувшие 24 часа 13 человек. Не стало семерых мужчин в возрасте от 55 до 89 лет и шестерых женщин, которым было от 32 до 80 лет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 892 пациента, в том числе 50 детей. Всего случаев коронавируса среди несовершеннолетних насчитывается 7 721.

В отделениях реанимации находятся 364 пациента, из которых 59 на ИВЛ.

Напомним, что два дня назад, 12 ноября, в Новосибирской области был зафиксирован рекорд по суточному приросту. Тогда оперативный штаб сообщил сразу о 407 случаях заражения COVID-19. В связи с ростом заболеваемости региональные власти расширили перечень категорий лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, и распространили действие системы QR-кодов на заведения общепита.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
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