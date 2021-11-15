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Лидером осени по числу договоров участия в долевом строительстве в Новосибирске стал Октябрьский район

Фото Лидером осени по числу договоров участия в долевом строительстве в Новосибирске стал Октябрьский район
Фото Лидером осени по числу договоров участия в долевом строительстве в Новосибирске стал Октябрьский район

Фото Максима Николаева

По итогам первых двух месяцев осени в Новосибирске в 2021 году лидером по числу заключённых договоров участия в долевом строительстве стал Октябрьский район. О том, какие ещё районы вошли в топ наиболее востребованных у покупателей, рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В управлении Росреестра по Новосибирской области представили данные о количестве заключённых в сентябре – октябре 2021 года договоров участия в долевом строительстве. Из них стало известно, сколько соглашений зарегистрировали за два месяца в Новосибирске и районах области.

Лидером стал Октябрьский район, на который пришлось 6,7 % всех договоров. На втором месте расположился Ленинский район (22,9 %). Замкнул тройку Заельцовский район с показателем 16,2 %. На пять районов города, включая Кировский и Калининский, пришлось 86 % всех продаж жилья в новостройках. Всего по городу за два месяца заключили 4 351 соглашение (2 013 в сентябре и 2 338 в октябре).

Среди районов области первое место занял Новосибирский район (без учёта Новосибирска), где было зафиксировано более 70 % всех продаж. Вторым стал Бердск с показателем 20 % продаж.

«Эта информация позволяет потенциальным инвесторам узнать уровень спроса на новостройки в разных районах города, а министерству строительства уточнить планы подготовки земельных участков под строительство в соответствии с запросами горожан», – отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Особый интерес такие отчёты вызывают у застройщиков, уточнил он. Они могут сравнивать данные о строительных заделах и продажах по конкретным районам и делать точные прогнозы по дефициту или переизбытку новостроек на конкретных территориях.

Напомним, ранее в региональном управлении Росреестра подвели итоги работы по учёту и регистрации недвижимости за III квартал 2021 года. Стало известно, что квартир в новых домах в регионе стало больше почти на 3 тысячи.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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жильё
новостройки
Новосибирск
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