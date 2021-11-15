Магнитная буря 15 и 16 ноября 2021: опубликован график опасных дней для гипертоников и сердечников

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Многие эксперты в области астрономии дают насыщенный прогноз магнитных бурь в ноябре 2021 года. Сиб.фм расскажет о графике самых опасных дней для гипертоников и сердечников, а также чего не стоит делать в этот день и как справляться с тяжёлыми симптомами.

Например, лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН в своём 27-дневном прогнозе предсказывает магнитные бури 15 ноября и 28-29 ноября.

Магнитные бури в эти же даты предсказывают и другие источники.

Сайт ladiesvenue.ru прогнозирует магнитные бури средней интенсивности 15-18 ноября. Пожилым людям рекомендуется внимательно отслеживать все изменения своего состояния. Если вам станет плохо, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

А интернет-портал kleo.ru опубликовал расписание неблагоприятных дат во второй половине ноября: 12-16, 19, 22, 23, 27, 29, 30. Магнитные бури негативно воздействуют на состояние кровеносной, сердечно-сосудистой, нервной систем.

В эти дни, людям, страдающим болезнями сердца, нужно внимательно относиться к своему самочувствию. Чаще всего при магнитных бурях возникают следующие симптомы: быстрая и сильная усталость; головные боли; низкая трудоспособность; тревожное состояние; необъяснимая раздражительность; скачки артериального давления; бессонница.

Согласно исследованиям, состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходит в конце неблагоприятных дней.

В эти даты не рекомендуется пить кофе, употреблять алкоголь и курить. По возможности лучше не садиться за руль. Важно поддерживать водный баланс в организме, долго гулять на свежем воздухе, исключить эмоциональные нагрузки, избегать конфликтных ситуаций и следить за артериальным давлением.

Напомним, что синоптики составили прогноз погоды на 2021-2022 год. Вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19,а также полный график метеорных потоков в ноябре 2021 года.