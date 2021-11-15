Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Кемеровской области обратилась к президенту Владимиру Путину из-за введения обязательных QR-кодов.

Психолог из Кемеровской области Мария Леонова обратилась к президенту России с просьбой отменить обязательные QR-коды в регионе. Видеообращение медик опубликовала на своей личной странице в Instagram, пишет «Сiбдепо».

По мнению Марии, подобные ограничения мешают детям и молодёжи получать образование, могут стать причиной отказа в медицинской помощи, а также ограничивают доступ к инфраструктуре отдельных лиц. Психолог также отметила, что это новый вид дискриминации по иммунному статусу.

Жительница Кузбасса в обращении выразила уважение к президенту Владимиру Путину. Она пожаловалась, что непривитые граждане получают клеймо «антипрививочников», которых оскорбляют и называют людьми второго сорта. Психолог отметила, что подобное унижение недопустимо и попросила помочь в решении этой проблемы в Кемеровской области.

Напомним, что в Новосибирской области также введены QR-коды для посещения большинства мест. С 12 ноября их начали использовать для заведений общепита. Стоит отметить, что после этого большинство жителей начали бойкотировать кафе и рестораны. За выходные посещаемость заведений снизилась на 70-80 %.