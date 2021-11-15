«На, жри!»: жительница Новосибирска отбилась от стаи бродячих собак с помощью булки хлеба

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В Новосибирске отлавливают дикую стаю собак, которая нападает на жителей домов в частном секторе.

В Новосибирске стая жестоких собак нападала на одиноких прохожих в частном секторе в Дзержинском районе. Несколько человек рассказали о нападениях, в том числе на детей. На неделе часть диких животных удалось поймать, в ближайшее время специальные службы продолжат отлов, сообщает «Гражданский патруль».

12 ноября стая бродячих собак напала на несовершеннолетнюю девочку: ребёнок получили укусы, ссадины, синяки и разодранную одежду. Ещё одно нападение произошло 14 ноября, когда животные набросились на мужчину с двумя детьми. Как сообщает «Гражданский патруль», собаки нападают на местных уже два года, но отлов приехал только после увеличения жертв.

Ранее местные жители написали коллективное обращение в полицию, так как стая расположилась за гаражами рядом с домами. На место приехал отлов, однако поймать вожака собак они не смогли.

Местная жительница Светлана тоже подписала обращение. Она рассказала, что однажды посреди дня на неё тоже напали собаки. По её словам, если бы они набросились вечером, отбиться от них было бы невозможно – поблизости не было «ни единой лампочки».

«Куртку мне разодрали, сумку тоже порвали. Чёрная собака набросилась сзади, видимо, вожак... Из четырёх собак на меня накинулись три. Чтобы защититься, ломала булку хлеба и кидала в них, бросала эти куски хлеба и говорила: «На, жри!» Но они не стали хлеб есть. Им только мясо нужно. Собак этих либо увозить в спецприёмники, либо уничтожать. Простерилизовать и выпустить – не вариант. После меня ещё на ребёнка напали. У девочки искусана вся нога – благо была в зимних штанах», – поделилась Светлана.

Недавно на обращения граждан отреагировал Новосибирский центр по проблемам домашних животных. В центре сообщили, что отловили двух собак из стаи, на неделе они приедут за остальными.

Напомним, что в Новосибирской области ищут хозяев для 9 собак и кошек, ранее их владелица умерла от коронавируса.