«Наш футбол – дно»: новосибирцы высмеяли нелепое поражение сборной России в Хорватии

Фото: Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Сборная России по футболу в матче с Хорватией 14 ноября не смогла обеспечить себе прямой выход на ЧМ-2022 в Катаре, хотя для этого ей достаточно было сыграть вничью. Болельщики, в том числе из Новосибирска, высмеяли нелепое поражение.

Российская футбольная сборная 14 ноября разочаровала болельщиков. Команда Валерия Карпина проиграла Хорватии со счётом 0:1 и не обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира (ЧМ) 2022 года в Катаре, хотя была лидером в группе. Кроме того, автором единственного гола стал Фёдор Кудряшов, загнавший мяч в собственные ворота.

Расстроенные болельщики, обсуждая нелепое поражение в Сети, не постеснялись в выражениях. Кто-то окрестил футболистов «овощами», кто-то возмутился, за что им платят миллионные гонорары.

«Наш футбол — дно и «прожигание» наших денег!» — констатировал один из пользователей.

Многие отнеслись к проигрышу с иронией: «Наши забили, но проиграли»; «Ну хоть забили»; «В Катаре сухой закон, сборной России было бы там скучно», — написали сибиряки в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые не нашли слов для выражения своих эмоций и оставили в комментариях эмодзи и картинки.

Напомним, что теперь сборной России предстоит побороться за право выхода на ЧМ-2022 в стыковых матчах, которые пройдут в марте. В них примут участие 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две сборные, отобранные на основе общего рейтинга Лиги наций сезона 2020/21.