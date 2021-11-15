Новосибирец пожаловался на спрятанные за деревьями после ремонта дорожные знаки

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Житель Новосибирска заметил, что после ремонта на некоторых улицах новые дорожные знаки установили таким образом, что увидеть их водителям сложно. Летом, когда деревья распустятся, от глаз автомобилистов они скроются вовсе, заявил мужчина.

После ремонта улиц Станиславского, Титова и Вокзальной магистрали в Новосибирске были установлены новые дорожные знаки. Однако увидеть их для автомобилистов весьма проблематично, отметил один из горожан.



«Некоторые из них установлены таким образом, что летом их водители не увидят вовсе», — пожаловался мужчина в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из комментаторов поста пошутил, что деревья установлены не по ГОСТу. Другой отметил, что весной ремонт всё равно придётся делать снова.

«На площади Станиславского уже в трёх местах асфальт сошёл, на Ватутина перед и после Пермитина тоже уже огромные ямы», — констатировал пользователь.

Ремонт дорог в Новосибирске вызывает много нареканий как со стороны жителей, так и со стороны властей.

Напомним, в связи с этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился усилить работу с заказчиками и подрядчиками.