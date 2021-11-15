Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирец пожаловался на спрятанные за деревьями после ремонта дорожные знаки

Фото Новосибирец пожаловался на спрятанные за деревьями после ремонта дорожные знаки
Фото Новосибирец пожаловался на спрятанные за деревьями после ремонта дорожные знаки

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Житель Новосибирска заметил, что после ремонта на некоторых улицах новые дорожные знаки установили таким образом, что увидеть их водителям сложно. Летом, когда деревья распустятся, от глаз автомобилистов они скроются вовсе, заявил мужчина.

После ремонта улиц Станиславского, Титова и Вокзальной магистрали в Новосибирске были установлены новые дорожные знаки. Однако увидеть их для автомобилистов весьма проблематично, отметил один из горожан.

«Некоторые из них установлены таким образом, что летом их водители не увидят вовсе», — пожаловался мужчина в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из комментаторов поста пошутил, что деревья установлены не по ГОСТу. Другой отметил, что весной ремонт всё равно придётся делать снова.

«На площади Станиславского уже в трёх местах асфальт сошёл, на Ватутина перед и после Пермитина тоже уже огромные ямы», — констатировал пользователь.

Ремонт дорог в Новосибирске вызывает много нареканий как со стороны жителей, так и со стороны властей.

Напомним, в связи с этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился усилить работу с заказчиками и подрядчиками.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

ремонт
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42894
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
30322
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13892
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10777
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
9911
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8229
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7542
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение