Новосибирская ГИБДД ищет «настоящих мужчин» на зарплату 35 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ГИБДД по Новосибирску требуются «настоящие мужчины» до 35 лет с водительскими правами для работы инспекторами ДПС.

В ГИБДД Новосибирска ищут «настоящих мужчин» для работы инспекторами ДПС. Сотрудникам обещают зарплату от 35 тысяч рублей и бесплатный отдых в санаториях. Информацию о поиске новых работников распространила пресс-служба Госавтоинспекции.

В вакансии ГИБДД указано, что это работа «для настоящих мужчин». Идёт набор на должности инспекторов дорожно-патрульной службы и пропаганды безопасного движения.

«Настоящие мужчины» должны быть не старше 35 лет, иметь образование не ниже полного среднего или общего. Кроме того, у них должна быть годность к военной службе по категории «А» и водительские права.

Среди гарантий трудоустройства в Госавтоинспекции обещают стабильную заработную плату от 35 тысяч рублей, оплачиваемый проезд к месту отдыха сотрудника и его семьи по России, бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха МВД. Помимо этого, им гарантируют 100-процентную оплату больничного листа при временной нетрудоспособности.

Потенциальные сотрудники могут позвонить по телефонам для справок: 232-23-10, 232-22-97, 232-23-37.

Напомним, ранее в Новосибирске появилась вакансия «охотник за приведениями» с зарплатой 150 тысяч рублей.