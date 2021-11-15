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Новосибирская ГИБДД ищет «настоящих мужчин» на зарплату 35 тысяч рублей

Фото Новосибирская ГИБДД ищет «настоящих мужчин» на зарплату 35 тысяч рублей
Фото Новосибирская ГИБДД ищет «настоящих мужчин» на зарплату 35 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ГИБДД по Новосибирску требуются «настоящие мужчины» до 35 лет с водительскими правами для работы инспекторами ДПС.

В ГИБДД Новосибирска ищут «настоящих мужчин» для работы инспекторами ДПС. Сотрудникам обещают зарплату от 35 тысяч рублей и бесплатный отдых в санаториях. Информацию о поиске новых работников распространила пресс-служба Госавтоинспекции.

В вакансии ГИБДД указано, что это работа «для настоящих мужчин». Идёт набор на должности инспекторов дорожно-патрульной службы и пропаганды безопасного движения.

«Настоящие мужчины» должны быть не старше 35 лет, иметь образование не ниже полного среднего или общего. Кроме того, у них должна быть годность к военной службе по категории «А» и водительские права.

Среди гарантий трудоустройства в Госавтоинспекции обещают стабильную заработную плату от 35 тысяч рублей, оплачиваемый проезд к месту отдыха сотрудника и его семьи по России, бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха МВД. Помимо этого, им гарантируют 100-процентную оплату больничного листа при временной нетрудоспособности.

Потенциальные сотрудники могут позвонить по телефонам для справок: 232-23-10, 232-22-97, 232-23-37.

Напомним, ранее в Новосибирске появилась вакансия «охотник за приведениями» с зарплатой 150 тысяч рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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