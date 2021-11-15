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Новосибирский вирусолог Нетёсов раскритиковал отсрочку введения QR-кодов в Кузбассе

Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов раскритиковал отсрочку введения QR-кодов в Кузбассе
Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов раскритиковал отсрочку введения QR-кодов в Кузбассе

Фото с сайта «Новости сибирской науки»

Вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов раскритиковал решение властей Кемеровской области об отсрочке введения QR-кодов в туристической сфере региона.

Учёный из Новосибирска Сергей Нетёсов отреагировал на решение кузбасских властей об отсрочке введения QR-кодов при посещении объектов туризма в Кемеровской области. По словам вирусолога, такая позиция напоминает ему средневековье.

«Мне денежка в карман нужна, а на остальных...» – поделился вирусолог мнением на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщалось, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв принял решение отложить введение QR-кодов для сферы туризма, так как она «только-только встаёт на ноги». Отсрочка на обязательное предъявление QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы и другие объекты размещения действует до 20 января 2022 года.

Такие меры для сдерживания распространения коронавируса должны были вступить в силу с 15 ноября. Однако глава Кузбасса Сергей Цивилёв отметил, что введение ограничений может негативно сказаться на туристической отрасли. При этом на горнолыжные курорты в основном едет молодёжь, которая в меньшей степени подвержена заражению коронавирусом.

«Вот это и есть "эффективный менеджмент" во всей красе», – прокомментировал Сергей Нетёсов.

Напомним, 13 ноября губернатор Сергей Цивилёв открыл лыжный сезон в Шерегеше.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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