Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Прокуратура организовала проверку после смерти ребёнка с СМА в Новосибирске

Фото Прокуратура организовала проверку после смерти ребёнка с СМА в Новосибирске
Фото Прокуратура организовала проверку после смерти ребёнка с СМА в Новосибирске

Фото из Instagram @novosibprok

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений СМИ о смерти 6-летнего ребёнка с СМА в Новосибирске. В надзорном ведомстве выяснят, обеспечивался ли он необходимыми препаратами.

В фонде помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Звезда на ладошке» сообщили о смерти 6-летнего подопечного. По словам волонтёров, мальчик умер, поскольку не получил необходимую терапию из-за нехватки лекарства. Об этом написали СМИ.

«Прокуратура Новосибирской области по сообщениям СМИ организовала проверку полноты и качества обеспечения ребёнка медицинским препаратом от СМА», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре проверят соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценят полноту и достаточность оказания ребёнку бесплатной медпомощи и своевременность назначения терапии от СМА. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что проверку также проведут в Следственном комитете.

Напомним, что дети с СМА получают поддерживающую терапию с помощью «Спинразы» и «Рисдиплама». В этих препаратах в фонде нуждаются ещё несколько подопечных, в том числе 7-летний Егор.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
прокуратура
проверка
сма
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14064
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10897
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10124
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8312
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7801
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
7587
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение
7365
В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты