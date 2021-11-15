Прокуратура организовала проверку после смерти ребёнка с СМА в Новосибирске

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений СМИ о смерти 6-летнего ребёнка с СМА в Новосибирске. В надзорном ведомстве выяснят, обеспечивался ли он необходимыми препаратами.

В фонде помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Звезда на ладошке» сообщили о смерти 6-летнего подопечного. По словам волонтёров, мальчик умер, поскольку не получил необходимую терапию из-за нехватки лекарства. Об этом написали СМИ.

«Прокуратура Новосибирской области по сообщениям СМИ организовала проверку полноты и качества обеспечения ребёнка медицинским препаратом от СМА», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре проверят соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценят полноту и достаточность оказания ребёнку бесплатной медпомощи и своевременность назначения терапии от СМА. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что проверку также проведут в Следственном комитете.

Напомним, что дети с СМА получают поддерживающую терапию с помощью «Спинразы» и «Рисдиплама». В этих препаратах в фонде нуждаются ещё несколько подопечных, в том числе 7-летний Егор.