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6-летний мальчик с СМА умер из-за нехватки лекарства в Новосибирске

Фото 6-летний мальчик с СМА умер из-за нехватки лекарства в Новосибирске
Фото 6-летний мальчик с СМА умер из-за нехватки лекарства в Новосибирске

Фото pixabay.com

В Новосибирске волонтёры благотворительного центра с начала ноября искали лекарства для детей с СМА.

В Новосибирске умер 6-летний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) из-за нехватки лекарств. Об этом рассказали в Telegram-канале благотворительного фонда «Звезда на ладошке», который в начале ноября сообщал о нехватке дорогостоящих лекарств.

Волонтёры рассказали, что мальчик был четвёртым ребёнком в семье. Родители не стали класть сына в хоспис и своими силами пытались справиться с неизлечимой болезнью. К тому же родители не могли добиться своевременного получения терапии, поэтому долгое время их «ребёнок находится без лечения вообще».

Речь идёт о двух медицинский препаратах – «Рисдиплам» и «Спинраза». Они предназначены для поддерживающей терапии детей с СМА. Перерывы в лечении могут оказывать сильное влияние на состояние пациента, поэтому их необходимо принимать регулярно.

Напомним, ранее в благотворительном фонде «Звезда на ладошке» сообщили, что в Новосибирской области дети с СМА не могут своевременно получить препараты для поддерживающей терапии. Известно, что минимум четыре ребёнка не могли вовремя получить лекарство.

После публикаций в СМИ об инциденте доследственную проверку начали в Следственном комитете.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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