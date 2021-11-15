Резкое похолодание до -23 градусов ожидается в Новосибирской области с 16 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики обещают аномальное похолодание до -23 градусов в Новосибирской области.

Жителей Новосибирской области предупредили об аномальных температурах с 16 ноября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В понедельник, 15 ноября, в Новосибирске ещё сохранится относительно тёплая погода, но будет идти снег. Днём температура воздуха составит 0...-2 градуса, в регионе возможно похолодание до -10 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, на дорогах местами гололедица.

Во вторник, 16 ноября, синоптики обещают в регионе резкое похолодание до -13...-18 градусов, однако в некоторых районах температура достигнет критического значения – до -23 градусов. Днём потеплеет до -6...-11 градусов, местами до -16 градусов. Из-за низких температур осадков не ожидается, однако по востоку возможен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В среду, 17 ноября, температура воздуха ночью понизится до -18...-23 градусов. Днём температура составит -8...-13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер сохранится юго-восточный 3-8 м/с, местами 13 м/с.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал прогноз синоптиков на зиму 2021–2022 года в Новосибирской области.