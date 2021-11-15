Россияне получат по 16 000 рублей от ПФР в течение 10 дней

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Эксперты Пенсионного фонда России посоветовали россиянам заранее оформлять страховые пенсии по старости, сообщили СМИ.

«Деньги придут быстро, но для этого придется самостоятельно собрать весь необходимый пакет документов», – заявили в ПФР.

Многие люди считают, что оформлять выплаты нужно в самый последний момент, однако важно сделать это заранее. Тогда пенсию назначат в течение десяти дней. Для этого нужно заранее обратиться в фонд с нужными документами, чтобы специалисты успели их проверить, а у гражданина осталось время на замену документов в случае необходимости.

В ПФР рассказали, что начинают работу по человеку, когда до пенсии ему остается пять лет. Сотрудники фонда проверяют данные о его стаже, направляют все необходимые запросы в архивы.

Средний размер страховой пенсии в России сейчас составляет 15 800 рублей. Следовательно, по 16 тысяч рублей смогут получить россияне в течение 10 дней после оформления пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года.