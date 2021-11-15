В Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 32 человека

Фото Густаво Зырянова

15 ноября в Красноярском крае обновился рекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертей среди заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, в регионе скончались 32 человека.

Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в Красноярском крае 15 ноября сообщил, что за минувшие сутки в регионе скончались 32 заболевших — рекордное количество с начала пандемии.

Новых случаев коронавируса зарегистрировали 721, всего их теперь насчитывается 142 026, пишет «Проспект Мира». Больше всего инфицированных выявили в Красноярске — 176, а также в Ачинске (46) и Канске (41).

Напомним, что более 700 заболевших за 24 часа в Красноярском крае впервые зарегистрировали 3 ноября 2021 года.