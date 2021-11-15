Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 32 человека

Фото В Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 32 человека
Фото В Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 32 человека

Фото Густаво Зырянова

15 ноября в Красноярском крае обновился рекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертей среди заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, в регионе скончались 32 человека.

Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в Красноярском крае 15 ноября сообщил, что за минувшие сутки в регионе скончались 32 заболевших — рекордное количество с начала пандемии.

Новых случаев коронавируса зарегистрировали 721, всего их теперь насчитывается 142 026, пишет «Проспект Мира». Больше всего инфицированных выявили в Красноярске — 176, а также в Ачинске (46) и Канске (41).

Напомним, что более 700 заболевших за 24 часа в Красноярском крае впервые зарегистрировали 3 ноября 2021 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

Красноярский край
коронавирус
оперштаб
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19235
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
14597
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11167
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10635
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
9887
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8459
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8177
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года